Конкурс

Юные танцоры из Ингушетии успешно выступили на конкурсе любительских творческих коллективов

0

Образцовый детский хореографический ансамбль «Сийг» дома культуры сельского поселения Троицкое Сунженского района стал обладателем диплома первой степени на зональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который проходил в Ставрополе.

Как рассказал газете «Ингушетия» руководитель коллектива, молодой талантливый ингушский хореограф Магомед Имагожев, его подопечные представили на суд жюри постановку «Танец с кувшинами».

«Этот конкурс ежегодно проходит в номинации «Культура — это мы» в рамках реализации национального проекта «Культура», однако ансамбль «Сийг» впервые принял в нем участие, и довольно-таки успешно», — рассказал Имагожев.

По словам хореографа, его воспитанники в следующем году намерены вновь попытать удачу на столь престижной площадке и побороться уже за грант в размере двух миллионов рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии разбираются с передачей сельхозземель частным лицам
В рамках нацпроекта в Назрани открыли новый детский сад на 220 мест
В Магасе развернули 100-метровую георгиевскую ленту к 77-летию Победы в ВОВ
В Назрани завершили строительство новой школы на 720 мест
Жителя Ингушетии приговорили к 3 годам тюрьмы за хранение каннабиса
Экс-главу центра обработки ЕГЭ в Ингушетии уличили в хищении 7,5 млн рублей
В Сунже провели экологическую реабилитацию городского пруда из-за обмеления
Из Нижневартовска в Ингушетию запустят прямые авиарейсы
Жителя Ингушетии приговорили к 1,6 года тюрьмы за угон автомобиля
Власти Ингушетии на законодательном уровне поддержат фермеров
Для строительства мусорного полигона в Малгобекском районе Ингушетии определили инвестора

Главное

Яндекс.Метрика

 