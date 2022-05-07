Юные танцоры из Ингушетии успешно выступили на конкурсе любительских творческих коллективов
Образцовый детский хореографический ансамбль «Сийг» дома культуры сельского поселения Троицкое Сунженского района стал обладателем диплома первой степени на зональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который проходил в Ставрополе.
Как рассказал газете «Ингушетия» руководитель коллектива, молодой талантливый ингушский хореограф Магомед Имагожев, его подопечные представили на суд жюри постановку «Танец с кувшинами».
«Этот конкурс ежегодно проходит в номинации «Культура — это мы» в рамках реализации национального проекта «Культура», однако ансамбль «Сийг» впервые принял в нем участие, и довольно-таки успешно», — рассказал Имагожев.
По словам хореографа, его воспитанники в следующем году намерены вновь попытать удачу на столь престижной площадке и побороться уже за грант в размере двух миллионов рублей.