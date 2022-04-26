Юные технари из Ингушетии заняли призовые места на соревнованиях в Курске

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, по итогам соревнований, из 5 команд, прошедших в финал, команда ингушского «Кванториума» под названием «Таргим» в составе Ахмеда Евлоева, Магомеда Барахоева и Адама Батаева заняла второе место. Команда «Ангушт» в составе Адама Богатырева, Абабукара Богатырева и Абдулмалика-Салима Алхоева заняла четвертое место.

С ребятами соревновались представители Курской, Белгородской и Орловской областей. Состязания проводились в несколько этапов. В ходе дистанционного этапа участники соревнований на базе детского технопарка «Кванториум» прошли обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Введение в ракето- и спутникостроение».

Во втором этапе команды со всей России были приглашены на очную образовательно-соревновательную смену «Курский CanSat», которую организовал центр «Успех» в городе Курске. По окончании образовательно-соревновательной смены каждая команда сконструировала и изготовила спутник, оснастила его датчиками, микроконтроллером и приемо-передающей аппаратурой. Ребята также создали наземный пункт приема данных, оснащенный специальными антеннами диапазона 435 МГц.

Финальный этап прошел 23 апреля. Участникам необходимо было защитить свои проекты. Конкурс оценивала компетентная экспертная комиссия в составе кандидата физико-математических наук, заведующего лабораторией общего и специального практикума Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского государственного университета В. В. Радченко (г. Москва); руководителя международной лаборатории «Радиационных методов диагностики и радиационных технологий с использованием сверхинтенсивного лазерного излучения» Института лазерных и плазменных исследований, доцента кафедры физики плазмы С. А. Пикуза (г. Санкт-Петербург); кандидата технических наук, доцента кафедры вычислительной техники Юго-Западного госуниверситета А. В. Киселева; педагога дополнительного образование ЦДО «Интеллект» г. Феодосия (республика Крым); главы технического совета Воздушно-инженерной школы, руководителя полигона чемпионата Воздушно-инженерной школы А. А. Радушина; кандидата технических наук, доцента кафедры нанотехнологий ЮЗГУ В. А. Пиккиева; педагогов центра «Успех», студентов ЮЗГУ А. А. Самохвалова, М. В. Якина.