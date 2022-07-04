Юные вокалистки из Карабулака выступили перед своими сверстниками в пришкольном лагере

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Творческий коллектив Дома культуры Карабулака побывал в гостях у школьников, отдыхающих в эти дни в пришкольном летнем лагере, работающем на базе городской пятой школы, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Артисты привезли с собой интересную концертную программу, которая пришлась по душе и ребятам, и их наставникам.

«Открывая мероприятие, заслуженный работник культуры Ингушетии, методист нашего ДК Шамиль Гарданов отметил, что подобного рода встречи запоминаются надолго, так как именно легкость и непринужденность атмосферы, которая возникает на них, способствуют сближению со зрителем всех возрастов», — цитирует пресс-служба слова директора карабулакского ДК Камбулата Аушева.

Перед отдыхающими школьниками выступили воспитанницы вокального кружка Дейси Харсиева и Хава Батырова, а также песни из своего репертуара исполнил Шамиль Гарданов. Представители школы выразили огромную признательность за полученный заряд позитива и надежду на то, что такие встречи станут доброй традицией и в будущем.

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