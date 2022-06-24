Юные вольники из Долаково Ингушетии успешно выступили на республиканском турнире

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Воспитанник Долаковской спортшколы Имран Гаракоев стал победителем открытого республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей 2011-2012 г. р.

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования прошли в сельском поселении Верхние Ачалуки. Победу Имрана Гаракоева разделил его тренер Микаил Аксагов.

Серебряным призером турнира стал Мансур Осмиев. «Бронза» досталась Абдул-Рахиму Белокиеву и Бей-Али Алиеву. Их наставником является Шамиль Гаракоев.

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