Юных натуралистов Ингушетии приглашают принять участи в тематическом конкурсе

«Результаты конкурса подводятся по номинациям «Практическая деятельность школьного лесничества», «Просветительская деятельность школьного лесничества» и «Организация деятельности школьного лесничества». Победителям вручаются ценные подарки и открывается возможность посетить тематическую смену «Лесной подрост» во Всероссийском детском центре «Орленок»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для участия в конкурсе успехи школьного лесничества должны быть подтверждены региональными властями — министерством лесного хозяйства или образования субъекта.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минприроды Ингушетии.