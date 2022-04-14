Юных натуралистов Ингушетии приглашают принять участи в тематическом конкурсе
Рослесхоз объявил о проведении всероссийского конкурса «Лучшее школьное лесничество». Прием заявок на участие открывается 1 августа, результаты конкурса подводятся 10 декабря по 3 номинациям, сообщает пресс-служба Минприроды республики.
«Результаты конкурса подводятся по номинациям «Практическая деятельность школьного лесничества», «Просветительская деятельность школьного лесничества» и «Организация деятельности школьного лесничества». Победителям вручаются ценные подарки и открывается возможность посетить тематическую смену «Лесной подрост» во Всероссийском детском центре «Орленок»», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для участия в конкурсе успехи школьного лесничества должны быть подтверждены региональными властями — министерством лесного хозяйства или образования субъекта.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минприроды Ингушетии.