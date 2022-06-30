Юных поэтов из Ингушетии приглашают к участию в конкурсе детского творчества «Мой край родной»
Юных ингушских поэтов приглашают принять участие в межрегиональном конкурсе детского художественного творчества «Мой край родной», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Тема конкурса в рамках Года культурного наследия народов России — «Сказки и былины народов России». На конкурс представляются стихи собственного сочинения, написанные на русском языке или на других национальных языках, но обязательно с предоставлением перевода на русский язык.
Представляемое на конкурс произведение должно соответствовать одной из тем: «Богатыри и герои эпосов», «Сказки и былины моих предков, «Добро всегда здесь побеждает», «Мне этот образ дорог с ранних лет».
Конкурс проводится по возрастным группам: младшая — с 10 до 13 лет; средняя — с 14 до 15 лет; старшая — с 16 до 18 лет.
Для участия в заочном этапе конкурса, который проводится до 10 ноября 2022 года, необходимо направить видеозапись выступления в адрес организаторов мероприятия. Продолжительность каждого исполняемого произведения не более 3-х минут.
Очный этап поэтического конкурса пройдет 19 ноября 2022 года в Центре детского и семейного чтения Централизованная библиотечная система имени А. Белого в городе Балашиха Московской области.
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