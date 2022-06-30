Юных поэтов из Ингушетии приглашают к участию в конкурсе детского творчества «Мой край родной»

Тема конкурса в рамках Года культурного наследия народов России — «Сказки и былины народов России». На конкурс представляются стихи собственного сочинения, написанные на русском языке или на других национальных языках, но обязательно с предоставлением перевода на русский язык.

Представляемое на конкурс произведение должно соответствовать одной из тем: «Богатыри и герои эпосов», «Сказки и былины моих предков, «Добро всегда здесь побеждает», «Мне этот образ дорог с ранних лет».

Конкурс проводится по возрастным группам: младшая — с 10 до 13 лет; средняя — с 14 до 15 лет; старшая — с 16 до 18 лет.

Для участия в заочном этапе конкурса, который проводится до 10 ноября 2022 года, необходимо направить видеозапись выступления в адрес организаторов мероприятия. Продолжительность каждого исполняемого произведения не более 3-х минут.

Очный этап поэтического конкурса пройдет 19 ноября 2022 года в Центре детского и семейного чтения Централизованная библиотечная система имени А. Белого в городе Балашиха Московской области.