Юным музыкантам Ингушетии рассказали о творчестве советских композиторов, посвященном здоровому образу жизни
В Центральной школе искусств Ингушетии в рамках профилактики наркомании состоялось мероприятие «Творчество советских композиторов, посвященное здоровому образу жизни», сообщается на сайте учреждения.
Мероприятие провели заместитель директора школы Лейла Точиева и преподаватель теоретических дисциплин Марина Инаркиева.
Юные музыканты, собравшиеся в «Музыкальной гостиной», рассказали о своем отношении к пагубным привычкам, в числе которых наркомания занимает особое место, отметили опасность даже одного приема наркотического вещества. Также поговорили об увлечениях: музыке, пении, рисовании и шахматах, которым они уделяют свободное от школьных занятий время.
Марина Инаркиева рассказала детям о том, что в советский период композиторами было написано множество песен на тему здорового образа жизни и спорта, некоторые из них она сыграла для своих подопечных.