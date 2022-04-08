Юным музыкантам Ингушетии рассказали о творчестве советских композиторов, посвященном здоровому образу жизни

Мероприятие провели заместитель директора школы Лейла Точиева и преподаватель теоретических дисциплин Марина Инаркиева.

Юные музыканты, собравшиеся в «Музыкальной гостиной», рассказали о своем отношении к пагубным привычкам, в числе которых наркомания занимает особое место, отметили опасность даже одного приема наркотического вещества. Также поговорили об увлечениях: музыке, пении, рисовании и шахматах, которым они уделяют свободное от школьных занятий время.

Марина Инаркиева рассказала детям о том, что в советский период композиторами было написано множество песен на тему здорового образа жизни и спорта, некоторые из них она сыграла для своих подопечных.