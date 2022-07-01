Юным спортсменам Сунженского района Ингушетии рассказали о вреде наркотиков

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, сотрудники органов внутренних дел совместно с тренерами пояснили ребятам, что запрещенные вещества неминуемо оказывают негативное влияние на человека и в конечном итоге приводят к ранней смерти.

Отмечалось, что особую опасность наркомания представляет для подростков. Растущий организм перестает получать необходимые вещества для правильного формирования скелета, внутренних органов, мышц, мозга.

«Самое страшное, что наркоман способен испортить не только свою жизнь. Ведь, пристрастившись к пагубным веществам, он теряет связь с миром, и его главной целью становится добыча новой дозы. Как правило, денег у него нет, ведь работать такой человек не в состоянии. Чтобы их добыть, он не останавливается ни перед чем и совершает преступления — кражи, грабежи и даже убийства», — подчеркнули спикеры мероприятия.

Юные спортсмены поблагодарили гостей за урок, пообещали продолжать вести здоровый образ жизни и всегда обходить стороной наркотики.