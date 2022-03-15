Юный борец из села Долаково успешно выступил на открытом межрегиональном турнире в Грозном

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, Алиев Магомед-Басир провёл пять схваток и все свои встречи выиграл досрочно. Он стал победителем турнира. В соревнованиях в Чечне принимали участие свыше 400 спортсменов со всех регионов СКФО.

Тренируется юный борец из Долаково под руководством Шамиля Гаракоева. Напомним, соревнования прошли в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни».