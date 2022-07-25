Юный борец Муслим Осмиев успешно выступил на открытом межрегиональном турнире

В соревнованиях приняли участие сборные команды Ингушетии, Чечни, Дагестана, Хабаровска, Тульской области и Киргизии. В спорткомплексе «Беной Тревел» выступили также победители и призеры первенства России, первенства Азии, участники первенства мира.

По информации администрации Назрановского района, Муслим Осмиев стал серебряным призёром данного турнира в весовой категории до 38 кг. Тренируется юный борец под руководством Шамиля Гаракоева.