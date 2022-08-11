Юный дзюдоист из Ингушетии Ислам Боков прошел отбор на чемпионат России

По информации администрации Назрановского района, чемпионат СКФО проходил в городе Грозном. Ислам Боков — это пятый дзюдоист, который прошел отбор на чемпионат России от спортивной школы «Чемпион».

Отмечается, что тренерам, которые, находясь в отпуске, приходили и занимались со своими детьми, была выражена благодарность.