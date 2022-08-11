Дзюдо

Юный дзюдоист из Ингушетии Ислам Боков прошел отбор на чемпионат России

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Дзюдоист, воспитанник спортивной школы «Чемпион» сельского поселения Яндаре Ислам Боков прошел отбор на чемпионат России, заняв третье место.

По информации администрации Назрановского района, чемпионат СКФО проходил в городе Грозном. Ислам Боков — это пятый дзюдоист, который прошел отбор на чемпионат России от спортивной школы «Чемпион».

Отмечается, что тренерам, которые, находясь в отпуске, приходили и занимались со своими детьми, была выражена благодарность.

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