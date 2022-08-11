Юный дзюдоист из Ингушетии Ислам Боков прошел отбор на чемпионат России
Дзюдоист, воспитанник спортивной школы «Чемпион» сельского поселения Яндаре Ислам Боков прошел отбор на чемпионат России, заняв третье место.
По информации администрации Назрановского района, чемпионат СКФО проходил в городе Грозном. Ислам Боков — это пятый дзюдоист, который прошел отбор на чемпионат России от спортивной школы «Чемпион».
Отмечается, что тренерам, которые, находясь в отпуске, приходили и занимались со своими детьми, была выражена благодарность.