Вольная борьба

Юный ингушский борец Рамазан Галаев стал победителем первенства Уральского федерального округа

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Ингушский спортсмен Рамазан Галаев стал победителем первенства Уральского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Сургут. Галаев выступил в весовой категории до 45 кг. Тренируется Рамазан в ХМАО под руководством наставника Васифа Нурметова.

В первенстве приняли участие 130 спортсменов из Югры, Ямала, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Спортсмены состязались в 11 весовых категориях.

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