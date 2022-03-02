Юный ингушский борец Рамазан Галаев стал победителем первенства Уральского федерального округа

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Сургут. Галаев выступил в весовой категории до 45 кг. Тренируется Рамазан в ХМАО под руководством наставника Васифа Нурметова.

В первенстве приняли участие 130 спортсменов из Югры, Ямала, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Спортсмены состязались в 11 весовых категориях.