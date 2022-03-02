Юный ингушский борец Рамазан Галаев стал победителем первенства Уральского федерального округа
Ингушский спортсмен Рамазан Галаев стал победителем первенства Уральского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Сургут. Галаев выступил в весовой категории до 45 кг. Тренируется Рамазан в ХМАО под руководством наставника Васифа Нурметова.
В первенстве приняли участие 130 спортсменов из Югры, Ямала, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Спортсмены состязались в 11 весовых категориях.