Юный ингушский борец Расул Мейриев стал чемпионом на фестивале спортивной борьбы в Шали

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, в состязаниях в городе Шали сошлись более двухсот борцов из соседних регионов.

«В дисциплине «грэпплинг» Расул Мейриев стал триумфатором в весовой категории до 30 кг. На пути к «золоту» юный борец провел четыре сложных и бескомпромиссных схватки и стал лучшим в своем весе», — рассказали организаторы соревнований.

Отмечается, что тренируется юноша в Академии джиу-джитсу города Сунжи Ингушетии под руководством опытного наставника Саида Оздоева.