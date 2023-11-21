Грэпплинг

Юный ингушский борец Расул Мейриев стал чемпионом на фестивале спортивной борьбы в Шали

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Юный ингушский грэпплер Расул Мейриев стал победителем на Фестивале спортивной борьбы на призы Михаила Мамиашваили в Чеченской Республике.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, в состязаниях в городе Шали сошлись более двухсот борцов из соседних регионов.

«В дисциплине «грэпплинг» Расул Мейриев стал триумфатором в весовой категории до 30 кг. На пути к «золоту» юный борец провел четыре сложных и бескомпромиссных схватки и стал лучшим в своем весе», — рассказали организаторы соревнований.

Отмечается, что тренируется юноша в Академии джиу-джитсу города Сунжи Ингушетии под руководством опытного наставника Саида Оздоева.

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