Юный ингушский кикбоксер Исмаил Цороев стал победителем открытого Кубка Чеченской Республики

Воспитанник Горского кадетского корпуса Исмаил Цороев стал победителем открытого Кубка Чеченской Республики по кикбоксингу.

Соревнования проходили в городе Гудермесе в спортивном комплексе «Беной-Тревел». Юные спортсмены состязались в разделах лайт-контакт, фулл-контакт и лоу-кик.

Исмаил Цороев выступал в весе 48 кг в разделе фулл-контакт. На пути к победе были повержены бойцы из Дагестана и Чечни. Тренирует юного уроженца сельского поселения Долаково Муслим Картоев.