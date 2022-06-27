Кикбоксинг

Юный ингушский кикбоксер Исмаил Цороев стал победителем открытого Кубка Чеченской Республики

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Воспитанник Горского кадетского корпуса Исмаил Цороев стал победителем открытого Кубка Чеченской Республики по кикбоксингу.

Соревнования проходили в городе Гудермесе в спортивном комплексе «Беной-Тревел». Юные спортсмены состязались в разделах лайт-контакт, фулл-контакт и лоу-кик.

Исмаил Цороев выступал в весе 48 кг в разделе фулл-контакт. На пути к победе были повержены бойцы из Дагестана и Чечни. Тренирует юного уроженца сельского поселения Долаково Муслим Картоев.

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