Юный ингушский спортсмен Муслим Котиев стал победителем открытого турнира по вольной борьбе

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Котиев выиграл четыре схватки в весовой категории до 28 кг. Тренирует спортсмена Зураб Эсиев.

Напомним, в турнире приняло участие более 250 борцов из Карачаево-Черкесии, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгеи, Ставропольского края, Абхазии, ЯНАО.