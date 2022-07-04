Борьба

Юный ингушский спортсмен Муслим Котиев стал победителем открытого турнира по вольной борьбе

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Юный ингушский спортсмен Муслим Котиев стал победителем открытого турнира Кавказских Минеральный Вод «Летние игры» по вольной борьбе в городе Кисловодске.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Котиев выиграл четыре схватки в весовой категории до 28 кг. Тренирует спортсмена Зураб Эсиев.

Напомним, в турнире приняло участие более 250 борцов из Карачаево-Черкесии, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгеи, Ставропольского края, Абхазии, ЯНАО.

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