Юный музыкант из Ингушетии представил республику во Всероссийском онлайн-марафоне «Родное. Народное»

В номинации «Музыка. Любители» в возрастной категории 4-17 лет он представил ингушские народные мелодии в исполнении на национальном музыкальном инструменте дахчан пандар.

Абдул-Гафур — перешел в седьмой класс школы № 3 города Карабулака. Также в родном городе он учится в детской школе искусств у педагога Башира Оздоева. В прошлом году в республиканском конкурсе исполнительского мастерства учащихся ДШИ мальчик занял первое место в номинации «Народные инструменты. Дахчан пандар».

По словам отца юного дарования, идея участвовать во Всероссийском онлайн-марафоне «Родное. Народное» пришла после того, как в эфире местного радио прозвучало соответствующее объявление.

«Я предложил сыну поучаствовать в мероприятии, и он с радостью согласился, — рассказал Анзор Аушев. — К сожалению, нашу республику пока больше никто не представил. Хочется надеяться, что еще найдутся таланты, которые представят Ингушетию в этом онлайн-марафоне».

Напомним, Всероссийский онлайн-марафон «Родное. Народное» проводится в рамках Года культурного наследия народов России. Проект призван популяризировать народное искусство, представить всю палитру этнокультурного многообразия народов и этнических общностей, проживающих на территории Российской Федерации. Организатором мероприятия является Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной" при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Всем желающим принять участие в онлайн-марафоне с апреля по август 2022 года рекомендуется подготовить и направить видеозаписи своих выступлений на электронный адрес rodnoe_narodnoe@mail. ru.

За прохождением марафона можно следить на платформе виртуального культурного центра ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Каждый вторник в 19:00 по московскому времени в период с апреля по август 2022 года ВКЦ будет освещать деятельность жюри, ход народного голосования и транслировать самые интересные видеозаписи участников марафона. Кроме того, все видеозаписи будут размещены на странице «ВКонтакте», где желающие смогут проголосовать за понравившегося участника.