Нацпроекты

За 2023 год в 12 школах Ингушетии обновили спортивную инфраструктуру

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В 12 школах республики в рамках нацпроекта «Образование» модернизировали спортивную инфраструктуру, а именно отремонтировали спортзалы, установили спортивные площадки и создали спортклубы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минобрнауки, подобные нововведения коснулись следующих учебных заведений: школы-интерната Назрани и еще семи учебных организаций города, лицея номер один Сунжи, школ номер 2, 3 и 7 также находящихся в этом городе.

«Сегодня благодаря реализации нацпроекта «Образование» в республике последовательно идет работа по созданию материально-технической базы и условий для занятия спортом в общеобразовательных организациях. В прошлом году работа по обновлению спортивной инфраструктуры проведена в 11 школах, расположенных в Магасе, Карабулаке, Малгобеке и в сельских поселениях Али-Юрт и Кантышево», — прокомментировала проводимые мероприятия руководитель образовательного ведомства республики Эсет Бокова.

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