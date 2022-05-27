За 30 лет в Ингушетии построено и оснащено более 40 объектов для системы здравоохранения

В настоящее время, как сообщил и. о. министра здравоохранения региона Магомед-Башир Балаев, осуществляется строительство Кантышевской участковой больницы, инфекционного корпуса на 60 коек в ГБУЗ «ДРКБ», завершается строительство психоневрологического диспансера на 150 коек. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства республиканской многопрофильной больницы на 450 коек, врачебной амбулатории в с. п. Средние Ачалуки и поликлиники ГБУЗ «Карабулакская городская больница».

С 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» построено 2 ФАПа; на этапе строительства инфекционный корпус детской больницы, участковая больница. Отремонтировано 2 ФАПа и районная детская поликлиника. Открыт и функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи в ГБУ «ИРКБ». Приобретено более 100 единиц медицинского оборудования, в том числе аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии.

Впервые в 2022 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» осуществлены вылеты санитарной авиации, эвакуировано 3 пациента.