За центральной мечетью в Магасе горят помещения для строителей

«На территории центральной мечети произошло возгорание жилых помещений для временного проживания строителей. Предварительная площадь пожара составила 120 м. кв.», — говорится в сообщении.

По предварительной информации в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.