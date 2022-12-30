За центральной мечетью в Магасе горят помещения для строителей
В Магасе на территории строящейся центральной мечети города горят помещения для строителей, на месте работают пожарные расчёты, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«На территории центральной мечети произошло возгорание жилых помещений для временного проживания строителей. Предварительная площадь пожара составила 120 м. кв.», — говорится в сообщении.
По предварительной информации в результате пожара погибших и пострадавших нет.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.