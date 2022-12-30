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За центральной мечетью в Магасе горят помещения для строителей

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В Магасе на территории строящейся центральной мечети города горят помещения для строителей, на месте работают пожарные расчёты, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«На территории центральной мечети произошло возгорание жилых помещений для временного проживания строителей. Предварительная площадь пожара составила 120 м. кв.», — говорится в сообщении.

По предварительной информации в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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