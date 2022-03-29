За два месяца поступления в бюджет Ингушетии увеличились на 30%

Об этом сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе форума «Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций», который проходил в Пятигорске.

Одной из мер стабилизации экономики республики в сложившейся ситуации, по мнению Калиматова, является выделение бюджету региону денежных средств на погашение кредиторской задолженности в размере 1,9 млрд рублей, образовавшейся в предшествующие годы.

Республиканские власти пытаются собственными силами подкорректировать бюджетный дисбаланс, но собственных ресурсов для этого недостаточно, несмотря на то, что взят хороший темп наполняемости бюджета с начала текущего года, отметил руководитель субъекта.

Также он напомнил, что республика в этом году принимает участие в реализации 43 региональных проектов, по состоянию на 28 марта 2022 года подписано 39 финансовых соглашений на 5 млрд 665 млн рублей (из них: федеральные средства — 5 млрд 264 млн рублей; республиканский бюджет — 401 млн рублей). Из указанного объема средств законтрактовано 3 млрд 709 млн рублей или 65,5%. Кассовое исполнение на 28 марта 2022 года — 11% или 617 млн 811 тыс. рублей, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.