За год в Ингушетии выдано 158 жилищных сертификатов

Об этом на заседании Народного собрания республики рассказал премьер-министр региона Владимир Сластенин, отметив, что 2022 году планируется решить вопрос обеспечения жильем вынужденных переселенцев в полном объеме за счет выделения жилищных сертификатов 48 семьям.

Также в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей социальную выплату получили 8 молодых семей.

По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» расселено 260 человек (53 жилых помещения), сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.