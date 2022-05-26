За год в Ингушетии выдано 158 жилищных сертификатов
В Ингушетии в прошлом году выдано 158 государственных жилищных сертификатов на приобретение жилья, в том числе 148 — семьям вынужденных переселенцев из Северной Осетии и Чечни, 10 — переселенцам из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Об этом на заседании Народного собрания республики рассказал премьер-министр региона Владимир Сластенин, отметив, что 2022 году планируется решить вопрос обеспечения жильем вынужденных переселенцев в полном объеме за счет выделения жилищных сертификатов 48 семьям.
Также в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей социальную выплату получили 8 молодых семей.
По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» расселено 260 человек (53 жилых помещения), сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.