За хищение овец житель Ингушетии получил условный срок

Как отмечается, мужчина в августе ткущего года в сельском поселении Сагопши, обнаружив стадо овец из 15 голов, загнал их в свой сарай, причинив владельцу ущерб на сумму более 176 тыс. рублей. Часть скота он продал и зарезал, а 9 голов были обнаружены и изъяты правоохранителями.

Малгобекский городской суд с учетом наличия на иждивении семерых детей и полного возмещения причиненного ущерба назначил фигуранту наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.