Кража

За хищение овец житель Ингушетии получил условный срок

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В краже с причинением значительного ущерба признан виновным 41-летний житель Малгобекского района республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.

Как отмечается, мужчина в августе ткущего года в сельском поселении Сагопши, обнаружив стадо овец из 15 голов, загнал их в свой сарай, причинив владельцу ущерб на сумму более 176 тыс. рублей. Часть скота он продал и зарезал, а 9 голов были обнаружены и изъяты правоохранителями.

Малгобекский городской суд с учетом наличия на иждивении семерых детей и полного возмещения причиненного ущерба назначил фигуранту наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

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