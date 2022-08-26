За хищение пенсии умершего отца оштрафован житель Ингушетии
25-летний житель Ингушетии оштрафован за хищение пенсии умершего отца, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Судом установлено, что мужчина, руководствуясь корыстными побуждениями, с января по ноябрь 2020 года совершал хищение денежных средств в виде пенсии, поступавших ежемесячно на банковскую карту скончавшегося в 2019 году отца.
Таким образом он причинил государству ущерб на общую сумму около более 280 тыс. рублей.
Приговором Магасского районного суда с учетом полного возмещения причиненного ущерба, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.