Штраф

За хищение пенсии умершего отца оштрафован житель Ингушетии 

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25-летний житель Ингушетии оштрафован за хищение пенсии умершего отца, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что мужчина, руководствуясь корыстными побуждениями, с января по ноябрь 2020 года совершал хищение денежных средств в виде пенсии, поступавших ежемесячно на банковскую карту скончавшегося в 2019 году отца.

Таким образом он причинил государству ущерб на общую сумму около более 280 тыс. рублей.

Приговором Магасского районного суда с учетом полного возмещения причиненного ущерба, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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