Послание

За ингушскими ветеренами ВОВ будут закреплены социальный и медицинский работники

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Подрастающему поколению необходимо знать героическую историю старшего поколения, героические подвиги советских людей, наших земляков в противостоянии нацистам, заявил Глава Ингушетии в своем послании Народному собранию республики.

«Мы храним историческую память о наших земляках, принявших участие в защите Отечества. Надо проявить заботу о тружениках тыла и двух оставшихся наших ветеранах Великой Отечественной войны: Медарове Магомеде Хасултановиче и Гайсанове Камбулате Абукаровиче, закрепить за ними социального и медицинского работников», — отметил Калиматов.

Также он напомнил, что в 2024 году республика будет отмечать «особое юбилейное событие: 100-летие образования Ингушской государственности».

«Эта дата отражает вековой опыт становления нашей политической субъектности. Работа по подготовке к этому историческому общественно-политическому событию, включая, 30-летие сорвеменной ингушской республики уже началась», — сообщил руководитель субъекта.

Напомним, ингушская автномная область в составе Горской республики была образована в 1924 году и просуществовала 10 лет.

4 июня 1992 года был принят закон об образовании Ингушской Республики (Республики Ингушетия) в составе России.

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