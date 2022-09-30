За лето в Ингушетии летом отдохнули более 5 тыс. школьников

Сластенин сообщил, что за лето в республики отдохнули 5 007 детей и подростков. В оздоровительной кампании приняли участие 34 пришкольных лагеря дневного пребывания на базе образовательных организаций, которые приняли 3,5 тыс. школьников. Также в стационарных лагерях с круглосуточным режимом работы «Эрзи» в горной части, детском оздоровительном лагере имени Комарова, подведомственных Минтруду Ингушетии и центре военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» отдохнули свыше 1,5 тыс. детей.

Путевки в лагеря отдыха и оздоровления предоставлялись, в первую очередь, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам и детям из малоимущих и неполных семей.

Все организации отдыха и оздоровления детей получили положительные заключения управления Роспотребнадзора по региону, имевшиеся ранее предписания надзорных органов были устранены в полном объеме.

В рамках летней оздоровительной кампании в лагерях были проведены ремонтные работы, благоустроены прилегающие территории, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.