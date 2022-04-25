За неделю заболеваемость Covid-19 в Ингушетии снизилась на 39%

По ее словам, функционируют 90 коек в 4 медицинских организациях, в том числе 12 реанимационных. Свободный коечный фонд составляет 14%. Количество пациентов, проходящих лечение в стационарных условиях, снизилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей.

Угурчиева отметила, что темпы тестирования все также на высоком уровне, работают 15 лабораторий. За последние сутки взято 2038 биопроб, из них всего 8 тестов с положительным скринингом. Охват тестированием 407,6 на 100 тыс. населения. Продолжается также оказание медицинской помощи пациентам с на дому.

Республикой получено 355 315 комплектов вакцины, из них 1120 доз Гам-КОВИД-Вак-М (для детского населения). Количество граждан, привитых первым компонентом, составляет 308 756 человек (87% от общего количества полученной вакцины), в том числе 731 ребенок, вторым — 296 690 человек. Темп вакцинации — 162 на 100 тыс. населения, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.