За незаконное проникновение в жилище житель Ингушетии отработает 170 часов

Судом установлено, что злоумышленник, в июне прошлого года, взломав входную дверь, проник в чужое домовладение в Назрани, в котором находился в течении нескольких дней, пока потерпевшая не вызвала сотрудников полиции.

Приговором мирового судьи подсудимый признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 170 часов обязательных работ, сообщает пресс-службы республиканской прокуратуры.