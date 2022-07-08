Приговор

За незаконное проникновение в жилище житель Ингушетии отработает 170 часов

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Прокуратурой города Назрани Ингушетии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя, который обвиняется в незаконном проникновении в жилище.

Судом установлено, что злоумышленник, в июне прошлого года, взломав входную дверь, проник в чужое домовладение в Назрани, в котором находился в течении нескольких дней, пока потерпевшая не вызвала сотрудников полиции.

Приговором мирового судьи подсудимый признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 170 часов обязательных работ, сообщает пресс-службы республиканской прокуратуры.

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