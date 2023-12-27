За попытку сбыть героин осудят в Ингушетии жительницу Ставропольского края

Отмечается, что в августе текущего года обвиняемая незаконно приобрела 15,2 грамма героина для сбыта в республике бесконтактным способом, разместив «закладки» в Магасе.

Обвиняемую с поличным задержали полицейские. Расфасованные в 24 свертка наркотики были изъяты, сама она заключена под стражу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд.