Наркотики

За попытку сбыть героин осудят в Ингушетии жительницу Ставропольского края

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В покушении на незаконный сбыт наркотиков признана виновной 28-летняя жительница Ставропольского края, сообщили газете «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что в августе текущего года обвиняемая незаконно приобрела 15,2 грамма героина для сбыта в республике бесконтактным способом, разместив «закладки» в Магасе.

Обвиняемую с поличным задержали полицейские. Расфасованные в 24 свертка наркотики были изъяты, сама она заключена под стражу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд.

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