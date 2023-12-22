Наркотики

За попытку сбыть в Ингушетии 2 кг синтетического наркотика осудят жителя Вологодской области

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За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в регионе будет осужден 22-летний житель Вологодской области. Уголовное дело окончено расследованием управления ФСБ по республике.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры, в феврале этого года обвиняемый, действуя в составе преступной группы, прибыл в регион и приобрел из тайника более 2 кг мефедрона. Он должен был взвешивать, расфасовывать и хранить наркотики в съемной квартире по месту временного проживания во Владикавказе с целью последующего сбыта на территории Ингушетии потенциальным покупателям в мелких партиях через социальные сети путем «закладок».

15 февраля текущего года молодой человек был задержан с поличным, а наркотики изъяты из незаконного оборота. В ходе обыска по месту его временного проживания были обнаружены и изъяты электронные весы, зип-пакеты и изоляционные ленты. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.

В отношении соучастников преступления дело выделено в отдельное производство.

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