Приговор

За повторное вождение в нетрезвом виде осудили жителя Ингушетии

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К двум годам колонии-поселения приговорили 47-летнего жителя региона за повторную езду в нетрезвом виде, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры республики.

Как отметил собеседник издания, ранее судимый за вождение автомобиля в состоянии опьянения и лишенный прав мужчина вновь сел за руль ВАЗ-21093 в аналогичном состоянии. На посту «Маяк-12» в Малгобекском районе он был отстранен от управления машиной госавтоинспектором.

Малгобекский городской суд вынес решение, исходя из не отбытого фигурантом наказания по предыдущему приговору. Также осужденный лишен права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.

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