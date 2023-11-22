За повторное вождение в нетрезвом виде осудили жителя Ингушетии

Как отметил собеседник издания, ранее судимый за вождение автомобиля в состоянии опьянения и лишенный прав мужчина вновь сел за руль ВАЗ-21093 в аналогичном состоянии. На посту «Маяк-12» в Малгобекском районе он был отстранен от управления машиной госавтоинспектором.

Малгобекский городской суд вынес решение, исходя из не отбытого фигурантом наказания по предыдущему приговору. Также осужденный лишен права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.