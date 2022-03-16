За рубежом нарастают нарушения прав граждан России

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Проблема нарушения прав граждан России и соотечественников за рубежом в последнее время нарастает. Об этом заявил уроженец Ингушетии Адам Оздоев, который проживает в Эмиратах.

«Перемены в отношении к русским уже ощущаются. Особенно в глаза бросается тот факт, что при осуществлении каких-либо операций в банках усилился бюрократизм, почти все финансовые операции граждан России рассматриваются чуть ли не под лупой, наблюдаются дополнительные проверки, отказы, запросы подтверждающих документов и прочее», — отметил Адам Оздоев.
В соцсетях также отмечают, что россиян отказываются лечить, даже несмотря на то, что пациенты могут нуждаться в неотложной помощи.

«Европейцы оскверняют церкви, громят российские магазины, преподаватели отказываются учить русских студентов», — пишут пользователи соцсетей.

Проблему русофобии признали иностранные политики.

Президент Турции выступил в защиту русских и осудил «фашистское отношение» Запада, а правительство ФРГ заявило о том, что не потерпит нападок на русскоговорящее население.

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