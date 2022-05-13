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За счет реализации инвестпроектов Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы

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В Ингушетии за счет реализации ряда крупных инвестпроектов уровень безработицы достиг допандемийного уровня, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов на совещании по социально-экономическому развитию республики с участием вице-премьера РФ Александра Новака.

«С 2019 года у нас реализован ряд значимых инвестиционных проектов, в том числе по строительству первой очереди фабрики по глубокой переработке мяса индейки, крупного промышленного тепличного комплекса, лесоперерабатывающего комбината. В рамках реанимации простаивающих предприятий за счет средств инвесторов организовано производство обуви, возобновлена работа швейной фабрики. Еще 12 инвестиционных объектов имеют высокую степень готовности», — сказал Калиматов.

По его словам, количество занятых до пандемии составляло 190 тыс. человек, на начало мая текущего года — 194 тыс. человек.

Как в сою очередь отметил зампредседателя правительства РФ Александр Новак, в Ингушетии необходимо создать условия для роста инвестиций в регион, оптимизировать бюджетную сеть, создать условия для поступления дополнительных доходов.

«Когда модель закладывалась, регион характеризовался достаточно высоким уровнем безработицы. Я уверен, что эту ситуацию можно изменить с учетом тех интересных проектов, которые реализуются. У вас есть люди, инвесторы, желание работать», — сказал Новак.

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