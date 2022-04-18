За сутки 7 новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии
На 18 апреля в Ингушетии проведено почти 805 тыс. скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 40 616 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+7 за сутки).
За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 445, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализировано 84 человека, 27 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 6 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 4 из них — на ИВЛ.
538 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.