За сутки 7 новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии

За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 445, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 84 человека, 27 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 6 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 4 из них — на ИВЛ.

538 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.