Коронавирус

За сутки 7 новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии

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На 18 апреля в Ингушетии проведено почти 805 тыс. скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 40 616 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+7 за сутки).

За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 445, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 84 человека, 27 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 6 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 4 из них — на ИВЛ.

538 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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