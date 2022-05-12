Коронавирус

За сутки Covid-19 выявили у 9 жителей Ингушетии

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На 12 мая текущего года в Ингушетии проведено свыше 854 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 812 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+9 за сутки).

Всего умерло 549 человек, выздоровело — 40 122, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализированы 74 человека, 21 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. Из них 3 пациента в тяжелом состоянии, 3 — на ИВЛ.

67 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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