За три года в Ингушетии открыты более 70 образовательных центров «Точка роста»

«Число центров «Точка роста» в Ингушетии постоянно растет. За первые три года реализации проекта были открыты 59 образовательных площадок, в которых проходили обучение порядка трех тысяч школьников. Сейчас функционирует уже 71 центр, и с каждым годом они будут увеличиваться. В них работают опытные педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации «Гибкие компетенции в проектной деятельности» на онлайн-платформе elducation. ru», -написал руководитель субъекта.

По его словам, в ближайшее время «Точка роста» будут созданы в сельских поселениях Вежарий-Юрт, Сагопши, Пседах, Нестеровское, Галашки, Вежарий-Юрт, Средние Ачалуки и городах Сунжа, Малгобек, Карабулак и Магас.

«Учащиеся сельских и городских школ республики не должны чувствовать разницы в условиях обучения. Ведь при поступлении в вузы, требования к ним одинаковые, никто не делает особого снисхождения выпускникам сельских школ или школ из малых городов», — отметил Калиматов.

Нацпроект «Образование» рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.