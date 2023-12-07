За вклад в оборону России наградили депутата Госдумы от Ингушетии Муслима Татриева

«Огромная честь получить высокую награду Министерства обороны России, которая является подтверждением, что труд и вклад в работе действительно ценят, и это очень важно для мотивации и самооценки. Признателен всем тем, кто был рядом на этом пути. Ваша поддержка была неоценимой и помогала мне двигаться вперед, преодолевать преграды и достигать своих целей», — отметил Муслим Татриев.

Напомним, что депутат с начала специальной военной операции оказывает помощь российским военнослужащим и несколько раз побывал в зоне СВО, сопровождая гуманитарный груз.

В одной из таких поездок он отметил: «Все мы понимаем, как им (бойцам) нужна наша поддержка, они должны знать, что мы вместе, и в этом наша сила».

Медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» учредили в 2019 году. Ею могут награждать военных и гражданских служащих ВС государства и других граждан за развитие взаимодействия Вооруженных Сил России с органами госвласти различных уровней и местного самоуправления.