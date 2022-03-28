Заболеваемость Covid-19 в Ингушетии за неделю снизилась на 27%

Отмечается, что на сегодняшний день лечение получают 1130 человек. На прошлой неделе их количество составляло 1438.

С учетом положительной динамики, руководство здравоохранения пошло на сокращение коечного фонда. В регионе сейчас функционируют 150 коек в 5 медицинских организациях, в том числе 26 реанимационные. Свободный коечный фонд в настоящее время составляет 31%.

Тестирование заболевших по-прежнему осуществляют 15 лабораторий. Продолжается также оказание медпомощи на дому. Функционирует 6 амбулаторных центров для больных коронавирусом, но на две единицы сокращено количество бригад для оказания медицинской помощи.