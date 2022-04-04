Задержанный за нападение на полицейского в Магасе находится в ИВС до выяснения обстоятельств

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В отношении напавшего на правоохранителя в ходе потасовки в Магасе 30 марта, в среду, принято процессуальное решение, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и водворён в ИВС, сообщает пресс-служба МВД региона.

«В тот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и доставлен в следственные органы 31-летний житель сельского поселения Экажево. В отношении нарушителя принято процессуальное решение, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и водворён в ИВС», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 30 марта в дежурную часть столичной полиции поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что у дома № 32 по ул. Мальсагова происходит драка.

По прибытии на место происшествия полицейские пресекли нарушение общественного порядка. Один из участников бытового конфликта напал на сержанта полиции и несколько раз ударил его. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудник произвел два предупредительных выстрела в воздух, после чего напавший на него гражданин и остальные участники конфликта скрылись с места происшествия.

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