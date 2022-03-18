Залину Льянову утвердили в должности министра культуры Ингушетии

Залина Льянова родилась 11 июля 1971 года в городе Орджоникидзе, СОАССР. Имеет несколько дипломов о высшем образовании, в том числе по специальностям «Филолог» и «Психолог». В разные годы она возглавляла крупные коммерческие организации, а в 2000 году устроилась преподавателем русского языка и литературы на филологический факультет Ингушского государственного университета.

С 2015 года начала карьеру в политической партии «Единая Россия», где сначала работала начальником отдела агитации и пропаганды регионального исполкома партии в Республике Ингушетия. В том же году была избрана на пост председателя городского совета депутатов Магаса и возглавляла совет вплоть до назначения на должность министра культура региона.

Залина Льянова также является членом российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей в Совете Европы, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» по Магасу и региональным координатором партийного проекта «Культура малой родины».