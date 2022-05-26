«Сегодня наша страна столкнулась с новыми вызовами, которые необходимо достойно преодолеть. В этих целях на федеральном уровне предпринимаются необходимые меры для максимальной стабилизации ситуации по всем ключевым направлениям — малое и среднее предпринимательство, сельское хозяйство, промышленность, строительный комплекс. Наша задача, как и всех регионов, оперативно включиться в работу и приступить к решению первоочередных задач, используя запущенные на федеральном уровне механизмы», — сказал глава правительства.

Он напомнил, что в целях разработки и реализации первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития республики в условиях внешнего санкционного давления образован оперативный штаб, который возглавил Глава региона. В максимально короткие сроки был разработан план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития.

По его мнению, главная задача на федеральном и республиканском уровнях сейчас — это обеспечение максимальной свободы хозяйственной деятельности внутри страны, обеспечение бесперебойной работы предприятий и выстраивание новых логистических и производственных цепочек, обеспечение предприятий оборотными средствами.

Для этого на республиканском уровне приняты оперативные меры. Организованы информирование и консультирование субъектов бизнеса по вопросам доступа к различным формам поддержки, оказываемым на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Осуществляется мониторинг численности субъектов малых и средних предприятий и количества рабочих мест.

Фондом поддержки предпринимательства республики введен механизм предоставления субъектам малого и среднего бизнеса кредитных каникул, предусматривающих отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по микрозаймам. Таким правом уже воспользовались 9 получателей займов.

Ситуация на рынке труда и занятости остается стабильной, сокращение рабочих мест работодателями не отмечается.