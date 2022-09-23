Прокуратура

Замдиректора хоккейного центра в Ингушетии подозревается в присвоении 450 тыс. рублей

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Прокуратурой города Магаса Ингушетии проведена проверка по обращению директора государственного бюджетного учреждения «Республиканский хоккейный центр» о нарушении требований федерального законодательства.

Установлено, что заместителем директора учреждения в период с декабря 2021 по январь 2022 года были похищены путем присвоения из кассы ледовой арены «Башлоам» денежные средства на сумму более 450 тыс. рублей, которые были получены в виде дохода от ее деятельности. Таким образом, министерству по физической культуре и спорту региона причинен крупный материальный ущерб.

Материал проверки прокуратурой был направлен в ОМВД по Магасу, после рассмотрения в отношении замдиректора спортивного учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК России.

Ход расследования уголовного дела взят прокурором города на контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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