Заместитель главного редактора газеты «Ингушетия» Магомед Зангиев награжден грамотой СУ СКР по региону

Приказом руководителя СУ почетной грамотой награжден заместитель главного редактора ГАУ «Редакция газеты «Ингушетия» Магомед Микаилович Зангиев, занявший первое место в номинации «Лучшая работа по освещению деятельности следственного управления в печатных изданиях», а также в номинации «Петровским традициям будем верны!».

Также, в соответствии с решением конкурсной комиссии от 11 июля 2022 года, поощрены директор филиала ВГТРК ГТРК «Ингушетия» Берс Биланович Евлоев, за тесное взаимодействие и сотрудничество со следственным управлением по освещению его деятельности, и корреспондент главной редакции информационных программ НТРК «Ингушетия» Муслим Махамедович Ганиев, занявший первое место в номинации «Лучшая работа по созданию образа следователя Следственного комитета в документальной передаче».

Сотрудники управления поздравили победителей, пожелав здоровья, благополучия, успехов в их нелегкой и очень важной работе.

«Следственное управление выражает свою признательность и благодарность представителям всех СМИ, которые постоянно осуществляют взаимодействие с ведомством и объективно, всесторонне освещают его деятельность. Именно благодаря средствам массовой информации следственное управление имеет возможность вести открытый и честный диалог с обществом, доводить до наших граждан информацию о своей деятельности и рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — отметил старший помощник руководителя СУ СКР по Ингушетии, полковник юстиции Зураб Героев.