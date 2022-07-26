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Заместитель главного редактора газеты «Ингушетия» Магомед Зангиев награжден грамотой СУ СКР по региону

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Подведены итоги конкурса работ представителей СМИ по формированию объективного общественного мнения о деятельности следственного управления СК России по республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Приказом руководителя СУ почетной грамотой награжден заместитель главного редактора ГАУ «Редакция газеты «Ингушетия» Магомед Микаилович Зангиев, занявший первое место в номинации «Лучшая работа по освещению деятельности следственного управления в печатных изданиях», а также в номинации «Петровским традициям будем верны!».

Также, в соответствии с решением конкурсной комиссии от 11 июля 2022 года, поощрены директор филиала ВГТРК ГТРК «Ингушетия» Берс Биланович Евлоев, за тесное взаимодействие и сотрудничество со следственным управлением по освещению его деятельности, и корреспондент главной редакции информационных программ НТРК «Ингушетия» Муслим Махамедович Ганиев, занявший первое место в номинации «Лучшая работа по созданию образа следователя Следственного комитета в документальной передаче».

Сотрудники управления поздравили победителей, пожелав здоровья, благополучия, успехов в их нелегкой и очень важной работе.

«Следственное управление выражает свою признательность и благодарность представителям всех СМИ, которые постоянно осуществляют взаимодействие с ведомством и объективно, всесторонне освещают его деятельность. Именно благодаря средствам массовой информации следственное управление имеет возможность вести открытый и честный диалог с обществом, доводить до наших граждан информацию о своей деятельности и рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — отметил старший помощник руководителя СУ СКР по Ингушетии, полковник юстиции Зураб Героев.

 

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