Замполпреда Президента России в СКФО провел онлайн-прием жителей Ингушетии

«В частности, рассмотрены вопросы обеспечения граждан жилыми помещениями в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», оказания поддержки в ускорении предоставления пакетов документов для оформления уже выделенных квартир переселенцев из аварийного жилья города Назрани, а также освещения улиц, строительства тротуаров вблизи социальных учреждений в селах Верхние Ачалуки и Али-Юрт», — говорится в сообщении.

По всем обращениям жителей республики были приняты положительные решения, установлены конкретные сроки их исполнения.

Отмечается, что вопрос каждого заявителя по итогам приема будет направлен на имя Главы республики Махмуд-Али Калиматова. Процесс исполнения каждого из них будет под личным контролем руководителя субъекта.