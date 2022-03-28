Энергоснабжение

Завершено строительство ЛЭП для промзоны в селе Али-Юрт Ингушетии

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Строительство воздушной линии электропередач 10 кВ от подстанции «Магас» до промышленной площадки сельского поселения Али-Юрт Назрановского района Ингушетии завершено.

Соответствующее поручение Главой региона Махмуд-Али Калиматовым было дано в сентябре прошлого года с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения промышленных потребителей села, в числе которых предприятия «РИАЛ», «РИАК», «4БРА», «Бест Бренд».

«Инвестиционные проекты в республике реализуются на ее благо и направлены только на созидание и развитие региона. У жителей не должно возникать никаких трудностей из-за соседства с крупными производствами. Новый объект позволит исключить перепады электроэнергии и нехватку напряжения в частных домовладениях жилой, соседствующей с промзоной, территории», — прокомментировал свое решение руководитель субъекта.

По данным «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», возведение ЛЭП соответствующей мощности реализовано. На данный момент потребителям необходимо направить в адрес ведомства заявку с приложением пакета документов для исключения возможных рисков осуществления бездоговорного расходования.

Таким образом, будут соблюдены все правила технологического присоединения энергопринимающих устройств, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

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