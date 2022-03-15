Заявки на подключение к электричеству и водоснабжению можно будет подать на портале госуслуг
В России будет упрощена процедура технологического присоединения к инженерным сетям. Заявки на подключение к электричеству, теплу, водоснабжению и водоотведению застройщики и граждане смогут подавать через личный кабинет на портале госуслуг, сообщается на сайте кабинета министров.
Запуск упрощенной процедуры станет возможным благодаря нормативной базе, которую подготовило правительство. В частности, постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, регламентирует процедуру подачи заявки на техприсоединение к электросетям.
Оно коснется как граждан, строящих дачные или жилые дома, так и строительных компаний, возводящих жилые, социальные, промышленные и другие объекты. Ранее, для того чтобы подключиться к электричеству, они должны были обратиться непосредственно в офис ресурсоснабжающей организации или заполнить заявку на ее сайте.
По новым правилам появляется дополнительная возможность сделать это через портал госуслуг. После обработки запроса энергокомпанией заявитель получит в личном кабинете электронные версии документов о присоединении к электрическим сетям.
Второй документ — распоряжение правительства — касается процедуры техприсоединения к сетям тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Заявки будут приниматься через «единое окно», функцию которого будет выполнять портал госуслуг.