Заявки на подключение к электричеству и водоснабжению можно будет подать на портале госуслуг

Запуск упрощенной процедуры станет возможным благодаря нормативной базе, которую подготовило правительство. В частности, постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, регламентирует процедуру подачи заявки на техприсоединение к электросетям.

Оно коснется как граждан, строящих дачные или жилые дома, так и строительных компаний, возводящих жилые, социальные, промышленные и другие объекты. Ранее, для того чтобы подключиться к электричеству, они должны были обратиться непосредственно в офис ресурсоснабжающей организации или заполнить заявку на ее сайте.

По новым правилам появляется дополнительная возможность сделать это через портал госуслуг. После обработки запроса энергокомпанией заявитель получит в личном кабинете электронные версии документов о присоединении к электрическим сетям.

Второй документ — распоряжение правительства — касается процедуры техприсоединения к сетям тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Заявки будут приниматься через «единое окно», функцию которого будет выполнять портал госуслуг.