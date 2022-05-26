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Железнодорожный переезд в сторону рынка в Назрани перекроют из-за ремонтных работ

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В городе Назрани Ингушетии с 28 мая по 30 мая ограничат движение для автотранспорта через нерегулируемый железнодорожный переезд по улице Чеченская в сторону центрального рынка города, сообщает Минпромсвязи республики.

«Информируем о полном закрытии железнодорожного переезда 2039 км участка железнодорожного пути Назрань-Беслан, расположенного в Назрани по улице Чеченская в связи с проведением ремонтных работ по замене резинокордового железнодорожного настила», — говорится в сообщении.

Движение будет перекрыто с 8:00 мск 28 мая до 17 часов 30 мая.

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