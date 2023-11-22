Житель Ингушетии из Москвы переправлял сильнодействующие вещества в регион своей сообщнице
С целью получения материальной выгоды 46-летний житель Магаса из Москвы переправлял в республику своей дальней родственнице для реализации сильнодействующие вещества, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Прегабалин» и «Тропикамид» отправлялись в регион в закрытой посылке через водителей рейсовых автобусов «Москва — Назрань», не осведомленных о преступных намерениях указанных лиц.
В апреле текущего года, узнав, что автобус прибыл в Назрань, 48-летняя обвиняемая попросила свою знакомую забрать посылку с якобы парфюмерией, обещав отблагодарить. Женщина согласилась и была задержана сотрудниками полиции с поличным. В посылке правоохранители обнаружили 227 граммов сильнодействующих веществ.
Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Магасский районный суд.