Наркотики

Житель Ингушетии из Москвы переправлял сильнодействующие вещества в регион своей сообщнице

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С целью получения материальной выгоды 46-летний житель Магаса из Москвы переправлял в республику своей дальней родственнице для реализации сильнодействующие вещества, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прегабалин» и «Тропикамид» отправлялись в регион в закрытой посылке через водителей рейсовых автобусов «Москва — Назрань», не осведомленных о преступных намерениях указанных лиц.

В апреле текущего года, узнав, что автобус прибыл в Назрань, 48-летняя обвиняемая попросила свою знакомую забрать посылку с якобы парфюмерией, обещав отблагодарить. Женщина согласилась и была задержана сотрудниками полиции с поличным. В посылке правоохранители обнаружили 227 граммов сильнодействующих веществ.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Магасский районный суд.

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