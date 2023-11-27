Житель Ингушетии лишился автомобиля за повторную езду в нетрезвом виде

3 сентября текущего года мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности и лишенный прав, в состоянии алкогольного опьянения вновь сел за руль автомобиля ВАЗ-21099. Он был отстранен от управления автомобилем сотрудниками Госавтоинспекции на стационарном посту «Маяк-12».

Помимо конфискации автомашины в доход государства, Малгобекский городской суд назначил фигуранту наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на один год.