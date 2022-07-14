Мошенничество

Житель Ингушетии лишился криптовалюты на сумму 590 тыс. рублей

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Дистанционный мошенник похитил у жителя Ингушетии криптовалюту на сумму свыше полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что в дежурную часть МО МВД России «Сунженский» поступило заявление от местного жителя, о том, что 6 июля неизвестный, назвавшийся Андреем К., обманным путем, под предлогом проведения электронных торгов посредством специального мобильного приложения, похитил принадлежащие заявителю цифровую валюту USDT на общую сумму свыше 590 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

USDT — это первый и наиболее востребованный стейблкойн, увидевший свет в 2014 году. Стейблкойны — особый тип криптовалют, которые отличаются от прочих фиксированной стоимостью, привязанной к фиатным активам.

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