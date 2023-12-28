Приговор

Житель Ингушетии лишился Lada Priora за повторную езду в нетрезвом виде

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Решением суда 47-летний житель республики отработает 300 часов за повторную езду в нетрезвом виде. Он также лишился автомобиля Lada Priora, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что ранее подвергнутый административному наказанию мужчина вновь сел за руль ВАЗ-217050 в состоянии опьянения и был отстранен от управления госавтоинспектором в сельском поселении Троицкое Сунженского района.

Помимо конфискации автомашины и обязательных работ, фигурант на 1,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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